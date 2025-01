Biraghi fuori rosa? L’ex capitano avvistato a seguire la pallavolo femminile

Dopo essere stato messo fuori rosa e pronto a lasciare la Fiorentina, Cristiano Biraghi, nel pomeriggio di questo sabato 18 gennaio, è stato inquadrato dalle telecamere durante la partita di pallavolo femminile tra Savino Del Bene e Imoco Volley Conegliano, vinta dalla squadra ospite per tre set a zero (21-25, 14-25, 13-25). Le toscane perdono una grande occasione per riaccorciare le distanze in classifica, visto che si trovano seconde a quota 45, distanti nove punti proprio dall'Imoco Volley.