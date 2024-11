Goretti annuncia: “Riscatto Adli? Decideremo più avanti. Gudmundsson fantastico”

Il dt della Fiorentina Roberto Goretti si è espresso anche su Adli e Gudmundsson: "Yacine? Vedremo più avanti per il riscatto, Gud fantastico"

Il dt della Fiorentina Roberto Goretti si è espresso sugli ultimi arrivati in casa Fiorentina, le dichiarazioni dal Gran Galà del calcio di Latina su Adli e Gudmundsson:

ADLI E GUDMUNDSSON

"Questa è una decisione che sarà presa più avanti. Sicuramente Yacine è un giocatore che si sposa bene col nostro progetto. Poi sarà importante la volontà del club e anche quella del calciatore, ma credo stia molto bene con noi. Gudmundsson? Possiamo dire che a luglio e agosto scorso si sono poste le basi per una nuova Fiorentina. Abbiamo fatto solo il primo passo. A gennaio e nella prossima estate dovremo seguire la linea stabilita in questo periodo. Gudmundsson lo abbiamo visto per due-tre settimane di allenamento ma è fantastico, ha tanta qualità e fa giocare bene i compagni. Si è integrato bene e aspettiamo che torni"