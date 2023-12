Gonzalez fa cento presenze, la Fiorentina lo celebra (FOTO)

L'attaccante argentino nella sua sfortunata serata di Budapest ha tagliato le 100 partite giocate dal suo arrivo in riva all'Arno

Nonostante il brutto infortunio che lo farà tornare nel 2024, Nico Gonzalez mantiene il sorriso. E l'attaccante argentino lo mostra anche quando il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, prima del calcio d'inizio del match contro il Verona, lo ha premiato con una maglia celebrativa per le sue 100 presenze in maglia viola, ottenute proprio a Budapest. Complimenti Nico e ti aspettiamo presto in campo.