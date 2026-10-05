L'élite del calcio giovanile europeo si appresta a incoronare il successore di Desiré Doué. La lista dei 25 finalisti al premio European Golden Boy - Absolute Best 2026, istituito dal quotidiano Tuttosport, è stata svelata ufficialmente nella cornice di Villa Fürstenberg. Un elenco composto dai primi 20 profili del ranking di ottobre stilato da Transfermarkt a cui si aggiungono 5 "Wild Card".

Mastantuono nell'élite europea

Tra i cinque giovani ai quali è stata assegnata la illimity Banca Ifis-Ifis Sport Wild Card c'è anche il fantasista della Fiorentina Franco Mastantuono. Il classe 2007, piazzato oltre la 20ª posizione nell'indice di partenza, ha ottenuto il pass per la finalissima grazie al grande impatto mostrato in questo avvio di stagione e al talento cristallino messo in mostra sul panorama internazionale.

La Serie A rappresentata da tre volti nuovi

In totale sono tre i calciatori militanti nel nostro campionato a figurare nell'elenco definitivo dei 25, tutti approdati in Italia nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato:

Franco Mastantuono (Fiorentina) – Wild Card

Rodrigo Mora (Juventus) – Wild Card

Kerim Alajbegovic (Juventus) – 20° nel ranking Absolute Best

La palla passa alla giuria internazionale

Da questo momento in poi la parola spetta alla giuria internazionale dell'European Golden Boy, composta da 50 giornalisti accreditati delle principali testate sportive d'Europa. Saranno loro a votare e decretare il vincitore assoluto dell'edizione 2026, che verrà poi annunciato ufficialmente durante la conferenza stampa in programma nel mese di novembre.