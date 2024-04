Gol subiti oltre il 90′. La Fiorentina una delle più colpite

La Fiorentina nei finali di gara in questa stagione ha lasciato alcuni punti per strada. Punti che, vista la classifica dei viola pesano e non poco. Transfermarkt.com ha stilato la classifica dei gol subiti oltre il 90'. Lista che vede l'Udinese come la maglia nera della Serie A, con ben 8 reti incassate. I ragazzi di Italiano sono al sesto posto, con 4 gol. Dato che però in percentuale pesa molto, visto che delle prime 9 è quella che ne ha subiti meno in totale