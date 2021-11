Giudice Sportivo: tre squalificati, multe per Inter, Fiorentina e Milan

Multa di 12mila euro all'Inter per i cori di discriminazione territoriale, ammende anche per Fiorentina e Milan

La Serie A rende note le decisioni del Giudice Sportivo per la 13esima giornata di Serie A: una giornata di squalifica a Davide Frattesi per bestemmia durante la sfida con il Cagliari, il centrocampista salterà la sfida con il Milan. Stop anche per Gyasi e Veretout (entrambi erano diffidati e sono stati ammoniti).