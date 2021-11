Dal CS: buone notizie tra i pali, le condizioni di Pulgar e Nastasic

Le ultime notizie dai campini

Prosegue la preparazione della Fiorentina in vista del derby di sabato prossimo con l'Empoli. Al Centro Sportivo "Davide Astori" la squadra gigliata è scesa in campo in mattinata sotto lo sguardo attento di Vincenzo Italiano ed il suo staff. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, arrivano buone notizie in merito alle condizioni di Dragowski. Il polacco, reduce da un problema muscolare, già da ieri si allena in gruppo pur non prendendo parte alle partitelle. Sempre più probabile la convocazione contro l'ex squadra. Recuperato anche Benassi dopo il problema alla schiena delle ultime ore, mentre Pulgar e Kokorin proseguono il loro lavoro personalizzato. Tempi più lunghi invece per Nastasic, il centrale serbo tornato acciaccato dalla trasferta con la nazionale ne avrà ancora per qualche settimana.