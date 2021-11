Dalla Spagna: Sottil può partire a gennaio, un club di Liga su di lui

Su Sottil avrebbe messo gli occhi un club di Liga a caccia di rinforzi in attacco per dare nuovo impulso alla lotta per la salvezza

Redazione VN

Quale futuro per Riccardo Sottil? I grandi nomi accostati ultimamente alla Fiorentina potrebbero ridurre drasticamente lo spazio in viola del classe '99. Da qua la possibile cessione in prestito, un'idea lanciata oggi da Radio Cadenaser.

Secondo l'emittente radiofonica, su Sottil avrebbe messo gli occhi il Cadice, club di Liga a caccia di rinforzi in attacco per dare nuovo impulso alla lotta per la salvezza. La dirigenza del club iberico è già a lavoro: il giocatore potrebbe approdare in Spagna con la formula del prestito fino al termine della stagione.