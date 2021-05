Giudice Sportivo: Igor e Fares saltano Fiorentina-Lazio, Sassuolo multato

Igor e Fares, in diffida e ammoniti durante l'ultima giornata di campionato, saranno costretti a saltare Fiorentina-Lazio

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito ai fatti dell'ultima giornata di campionato. Un turno di stop per i due calciatori espulsi, ovvero Pierluigi Gollini (Atalanta) e Marlon (Sassuolo), ma vengono fermati anche molti giocatori ammoniti che erano in diffida: Hernani (Parma), Castillejo (Milan), Igor (Fiorentina), Fares (Lazio), Mancini (Roma), Nzola (Spezia), Tameze (Verona). Ammenda di 5.000 euro invece per il Sassuolo per non aver impedito provocazioni alla panchina avversaria.