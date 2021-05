Ribery, il peggio è alle spalle: può esserci già con la Lazio

Il valore del recupero di Ribery non si misura solo sul campo, ma anche a livello psicologico per i compagni

Aggiornamenti sul fronte Ribery direttamente dal Corriere dello Sport-Stadio: ieri il francese si è allenato, la botta che lo ha costretto al cambio a un quarto d'ora dal termine di Bologna-Fiorentina sembra non aver lasciato troppi strascichi. Da capire se riuscirà ad essere al top della condizione per sabato contro la Lazio, ma il suo recupero è fondamentale anche solo a livello psicologico, per il gruppo. Anche quando non gioca sui suoi standard, come al Dall'Ara.