Cucchi a VN: “Spero che Vlahovic rimanga a Firenze. Allenatore? Vi dico la mia”

La sua inconfondibile voce ci ha accompagnati tanti anni nelle partite seguite alla radio. Oggi Riccardo Cucchi ha commentato insieme a noi l'avvicinamento a Fiorentina-Lazio in una chiacchierata ben più che piacevole

Filippo Caroli

Nella settimana che porta a Fiorentina-Lazio abbiamo intervistato un opinionista d'eccezione. Riccardo Cucchi, radiocronista storico di Tutto il Calcio minuto per minuto, ha concesso un'intervista in esclusiva ai nostri microfoni. Tifoso laziale, Cucchi non si è mai fatto condizionare dalla fede calcistica nel corso della sua carriera e ha sempre raccontato il calcio con estrema professionalità. Gli abbiamo chiesto alcune considerazioni sul match in programma sabato.

Cucchi, sabato c'è Fiorentina-Lazio, come ci arrivano le due squadre?

"Partita difficile per entrambe le squadre che sono in un buon momento ma hanno obiettivi diversi. La Fiorentina deve accumulare gli ultimi punti utili per riuscire a salvarsi. I Viola sono in una situazione di classifica che non meritano considerando le qualità della rosa. Sarà una bella partita dall'esito non scontato, nonostante la classifica attuale."

Quale crede che sarà la chiave tattica del match? La Lazio proverà a fare la partita?

"La Lazio è una squadra duttile dal punto di vista tattico ma predilige il gioco in velocità, la ripartenza e la profondità. Sostanzialmente si trova meglio quando sono le altre a fare la partita. Molto dipenderà da come Iachini preparerà la sfida, dovrà capire quali sono le dinamiche tattiche della squadra di Inzaghi che ha nel centrocampo, uno dei più forti della Serie A, il suo punto di forza."

Questa partita sarà anche la sfida a distanza fra Vlahovic ed Immobile, crede che siano calciatori simili?

"Vlahovic mi piace veramente tanto, quest'anno ha dimostrato in maniera chiara il suo valore. Ha molti margini di miglioramento, è un centravanti moderno che fa della fisicità e della tecnica i suoi punti di forza. Spero che rimanga in Italia nonostante il grande interesse dei club esteri. Mi piacerebbe, soprattutto, che rimanesse alla Fiorentina. Mi fa piacere vedere calciatori importanti che siano anche strumenti di crescita per una piazza importante come Firenze. La Fiorentina deve tornare a lottare per traguardi importanti. Magari trattenendo il serbo e costruendo una squadra intorno a lui. Credo che però sia diverso rispetto a Immobile. Ciro dà un grande contributo tattico alla squadra, fa da raccordo fra i reparti e si muove molto. Non è egoista e fa segnare i compagni. Credo che in questo sia diverso da Vlahovic che però viene utilizzato tatticamente in maniera differente."

La Lazio per la volata Champions, la Fiorentina per la salvezza. Le due squadre riusciranno a centrare i propri obiettivi?

"La Lazio ha davanti un compito molto difficile perché ha tanti avversari davanti. Mi sembra un'impresa, ma mi sembra che in casa biancoceleste ci sia tanto ottimismo. La Fiorentina ha ottenuto punti importanti nelle ultime occasioni anche se non è ancora finita. Sotto ai Viola c'è un bel gruppo di squadre, l'obiettivo della Fiorentina mi sembra alla portata. I tifosi gigliati sono autorizzati a fare tutti gli scongiuri (ride ndr)."

A Firenze si parla tanto del prossimo allenatore, si sono fatti 3 nomi in particolare: Gattuso, De Zerbi e Juric

"Sono allenatori molto diversi ma di assoluto rilievo. De Zerbi ama il fraseggio ed il possesso palla, anche Juric che però ha dovuto adattare le caratteristiche del suo calcio ad una squadra che non aveva le qualità per primeggiare. Il Verona ha disputato un'ottima stagione rimanendo sempre distante dalle zone basse della classifica. Gattuso è un allenatore più pragmatico ed è in grado di creare le condizioni per far sì che la squadra sia efficace. Non gli si deve chiedere il bel gioco, ammesso che questo bel gioco esista. Per avere una Fiorentina più competitiva, non lo vedrei male sulla panchina Viola."