Brutto incidente avvenuto nelle scorse ore di fronte al centro sportivo viola. Un giovane calciatore della Fiorentina è stato investito da una macchina nella via di Pian di Ripoli, punto principale di passaggio di fronte al Viola Park. Per fortuna, le condizioni del giovane atleta non sembrano essere gravi. Da capire i dettagli dell'incidente che ha visto coinvolto il giovane giocatore della Fiorentina.