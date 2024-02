Giornata di riposo al Viola Park: nessun allenamento per la Fiorentina

Era previsto alle 12.30 il consueto allenamento in casa Fiorentina in vista della sfida contro il Frosinone.

Era previsto alle 12.30 il consueto allenamento in casa Fiorentina in vista della sfida contro il Frosinone. Decisione poi cambiata da parte di Vincenzo Italiano che ha preferito dare un giorno di riposo ai suoi ragazzi, visto anche i giorni non semplici dopo la sconfitta contro il Lecce. La squadra si ritroverà domani al centro sportivo viola per la rifinitura in vista del match di domenica.