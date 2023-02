Giorgetti: “Tanti gol in più in Europa? Luperto vale l’intera linea del Braga”

"Io credo che molto semplicemente le difese di Serie A siano più serrate rispetto a quelle europee. Luperto dell'Empoli vale da solo in termini di tecnica difensiva quanto l'intera linea del Braga, poi lo metti in un sistema organizzato ed ecco spiegata questa differenza. La Fiorentina gioca con tanta frenesia, su 27 tiri 4 soli sono stati nello specchio. Terracciano? Per me la sua partita è insufficiente, sul gol la colpa è anche sua. Quarta molto bene, soprattutto quando parte dall'inizio, ha dei grandi numeri e il migliore in campo di ieri è stato lui".