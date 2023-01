Giorgetti: “Fossi la Fiorentina proverei a prendere Duvan Zapata”

"Mercato? Io non chiuderei le porte all'arrivo di possibili rinforzi. E' stata una sessione senza programmazione, la dirigenza terrà gli occhi aperti negli ultimi due giorni per delle occasioni. Io personalmente proverei a prendere Duvan Zapata, che è in uscita dall'Atalanta e potrebbe partire, direzione Everton, in prestito con diritto di riscatto. Fiorentina superiore alla Lazio? Non ho mai detto questo, reputo però che i viola dovrebbero prendere il club di Lotito come esempio. Tare è riuscito a costruire una bella squadra senza risorse e in un clima non facile. Sirigu? Non gioca da tanto, ma porta grande esperienza nello spogliatoio. Il suo arrivo certifica il fallimento dell'operazione Gollini. Non so se il titolare sarà lui o Terracciano, dipenderà dalle condizioni dell'ex Napoli. Commisso? Quando superi un certo limite a Firenze i problemi iniziano per tutti. Anche lui è risucchiato da un periodo ricco di malumori. Cambio della dirigenza? Anche se avvenisse sarebbe importante che le nuove figure vengano lasciate lavorare in tranquillità. Un nome papabile potrebbe essere quello di Sabatini, anche se il suo carattere potrebbe andare in contrasto con la proprietà, come gli è già successo in passato".