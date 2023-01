Girone d’andata: come lo scorso anno, ma senza i gol di Vlahovic

La Fiorentina ha chiuso il girone d'andata con 23 punti, 9 in meno rispetto allo scorso anno. Sempre rispetto a 12 mesi fa possiamo evidenziare come la squadra di Italiano, nella prima parte del campionato, abbia totalizzato 4 successi in meno, 3 pareggi in più ed una sconfitta in più. Per quello che concerne le reti segnate la differenza è netta: 22 quelle di quest'anno contro le 37 dello scorso anno. Molto simile, invece, il numero dei gol subiti: 24 quest'anno, 22 nella scorsa annata. Sotto l'aspetto dei rigori è interessante evidenziare le 6 realizzazioni dal dischetto nel girone d'andata 2021-22 contro le sole 2 stagionali sui 4 penalty decretati a favore. Alla luce di queste valutazioni statistiche appare evidente il fatto che alla squadra viola in questo girone d'andata siano mancati soprattutto i 15 gol realizzati in meno rispetto allo scorso anno, una quantità di reti praticamente coincidente col numero di reti che Vlahovic mise a segno nelle 19 gare d'andata dello scorso campionato, cioé 14. L'attuale apporto sotto il profilo realizzativo dei due attaccanti che avrebbero dovuto compensare la pesantissima eredità del serbo si è fermata, in questa prima parte del campionato, a solo 6 reti (3 Jovic e 3 Cabral).