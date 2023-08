Giorgetti: “Questo è l’anno decisivo per Italiano. Ho fiducia per Nzola”

"Ci vuole un po' di prudenza per inserire i nuovi. Mi aspetto una Fiorentina che capisca subito di dover alzare il livello. Questa sarà la stagione più dura, vieni da 2 finali, ed è il terzo anno per Italiano. Il club mi sembra che abbia capito, e questa è per ora, la migliore campagna acquisti dell'era Commisso. Anche se manca un centrale, la rosa è più forte dello scorso anno. Sono molto fiducioso su Nzola. Italiano l'ha detto che la squadra ha imparato in coppa. La partita con il Twente dello scorso anno fu drammatica. Penso che oggi giocherà Brekalo, al posto di Ikonè. Su quella fascia c'è Hefti. Anche se potrebbe giocare Sabiri."