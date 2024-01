Giorgetti: “Nzola? Non mi spiego come possa essere questo il giocatore”

"Io non credo a quello che dicono i dirigenti quando il mercato è aperto. Semmai mi auguro che sia ben chiaro a tutti che l'occasione è propizia. Lo stesso Italiano dopo l'ultima partita ha detto che si aspetta qualcosa dal mercato. L'azione di Parisi contro il Sassuolo ha dimostrato, comunque, la difficoltà degli attaccanti. Ci vuole un salto di qualità. Attacco? Stiamo parlando di una squadra che ha segnato 109 gol nel 2023. Detto ciò, son d'accordo che se non si sbloccano le punte la Fiorentina non potrà fare i 33 punti del girone di andata. Alla lunga la benzina finisce se non riesci a sbloccare le punte. Dal mercato vorrei uno-due acquisti di valore vero. Nzola? Non mi spiego, anche dal punto di vista fisico, come possa essere questo il giocatore. Secondo me, ha un blocco mentale. Eventualmente, andrebbe trovato un sostituto affidabile, e questo non è facile se non si è lavorato in anticipo. Chi mi piacerebbe? Ngonge. Non è un fuoriclasse, ma è uno che ha dimostrato di poter segnare. In fase realizzativa sicuramente può fare meglio di Brekalo, ma anche di Kouame. Questo mercato, comunque, deve servire per non avere rimpianti. Martedì comunque sarà già una nuova partita importante. Contro il Bologna, in campionato, i viola hanno vinto una partita fondamentale. Secondo me, scenderanno in campo i titolari. Anche Ranieri credo che sia rimasto a riposo per questo".