Giorgetti: “Nzola? L’ho visto più integrato. E Beltran deve stare…”

"Devo dire che la partita di ieri ha dimostrato quanto conti un portiere. Terracciano era in uno stato di grazia, e quando hai un giocatore in queste condizioni devi vincere. Pensavo, poi, che Italiano non mettesse la difesa a 3, invece sono stato sorpreso dall'evoluzione del tecnico della Fiorentina, il quale sta cominciando a cambiare assetto a partita in corso, come il 3-5-2 di ieri. Maxime Lopez? Il centrocampo dell'Udinese è rognoso e fisico. Maxime Lopez era alla prima da titolare ieri, è stato schiacciato ed ha giocato i palloni in modo troppo elementare. Nzola? Per me nella fase finale, negli ultimi 10 minuti, è stato un partecipante attivo. L'ho visto meglio dal punto di vista dell'integrazione nel gioco. Beltran? Deve essere utilizzato partendo più da lontano. Secondo me, comunque, Nzola e Beltran sono più forti di Cabral e Jovic".