Giorgetti: “Nzola? Ha il fisico per vincere tutti i duelli. Rischio contraccolpo”

Le parole del giornalista sul momentaccio di Nzola. E non solo: anche Milenkovic è in affanno

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato così del momento viola: "Milenkovic da un po' mi pare in una certa difficoltà mentale. Quella di ieri sul rigore non era la prima disattenzione. Queste gare si decidono sui dettagli, e a volte la Fiorentina in questo un po' manca. Gli esterni hanno deluso, tanto Ikoné quanto Gonzalez. Ma Gonzalez sulla destra ha più possibilità di liberarsi e pensavo che ad un certo punto Italiano invertisse gli esterni o togliesse Ikoné: per due-tre volte ha sbagliato l'ultima decisione. Può esserci un contraccolpo psicologico, perché anche stavolta una partita che pensavi di poter pareggiare o vincere è finita con una sconfitta.

Se la formazione di Empoli è stato un errore di calcolo, tra gente tornata dalla nazionale e un "tributo" a chi aveva fatto bene a Napoli, ieri è stata giocata alla pari. Il modo in cui è arrivata mi preoccupa, può avere degli strascichi psicologici. Nzola? Non capisco come non riesca a stravincere i duelli fisici essendo dotato di un apparato muscolare molto forte. Anzi, li perde quasi tutti, non riesce a pulire e scambiare la palla. Paradossalmente la miglior prestazione di Nzola è stata la prima, quando non aveva pregiudizi e tutta la pressione addosso".