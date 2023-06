Giorgetti: “Non mi piace il raffronto di Commisso tra gli attaccanti, vi spiego”

"La stagione è migliore della precedente, c'è stata un'evoluzione, la Fiorentina ha visto il sole dopo la pioggia anche se sono mancate le ultime due pennellate alla fine. Sono contento della conferma di Italiano, per non buttare via tutto quello che di buono è stato sintetizzato. Attaccanti? Il sistema di gioco della Fiorentina offre la possibilità di avere più occasioni. Ma gli attaccanti non se ne vanno via per più occasioni, bensì per più soldi. Chiesa guadagna 6 milioni, Vlahovic 7. Ciò non toglie che il discorso di Commisso non mi piace quando fa il raffronto con Jovic e Cabral".