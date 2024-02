Giorgetti: “Mercato deludente, per la prima volta società di fronte a critiche”

Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato così del momento viola: "In questo momento la tattica è l'ultimo dei problemi della Fiorentina perché si è persa l'identità. Quella che a dicembre aveva permesso di giocare in maniera più accorta, meno estetica ma con una solidità che ha portato risultati. La mancanza di entusiasmo da parte dei tifosi deriva dal danno collaterale di un mercato fatto a metà: a fine dicembre eri quarto in classifica, tutti si aspettavano che la società agisse di conseguenza aggiungendo entusiasmo. Il malumore dei tifosi è la vera novità di questi giorni.

Come recuperare la situazione? Solo vincendo una, due partite in mezzo a questo calendario difficile. Trovandosi spalle al muro, la Fiorentina potrebbe estrarre alcuni sentimenti che sono stati messi da un po' in cantina. Anche perché i tentativi per accrescere la benevolenza con mosse più o meno astute si fermano se i risultati non arrivano, specialmente dopo un mercato deludente. Tante componenti hanno concorso a creare questo clima di stallo, ma la Fiorentina si trova per la prima volta ad aggiungere a questo mix di adrenalina anche le critiche rivolte alla società, una situazione nuova anche per loro".