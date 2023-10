Giorgetti: “La Fiorentina è pronta per il grande salto. Ecco perché”

"Credo che la Fiorentina possa permettersi il lusso di aspettare il centravanti. Mi sembra che quest'anno sia meno fragile dell'anno scorso poi. La difesa è un po' più protetta dal centrocampo ed in particolare dalla coppia Arthur-Duncan. Ciò consente anche a Bonaventura di mettere più attenzione nella fase offensiva. Il futuro di Italiano? Io credo che i conti si facciano alla fine della stagione. Italiano lo scorso anno a giugno ebbe delle garanzie e rimase. Sono convinto, comunque, che in questa stagione Italiano abbia trovato una quadra che consente di fare il salto di qualità definitivo. La solidità e l'equilibrio di questa stagione non c'erano gli anni passati. Il ragionamento di Italiano è entrato nella mente dei giocatori. Kayode? È spettacolare per la tranquillità con cui gioca. Non cerca mai la cosa difficile e fa benissimo le cose che deve fare. La Fiorentina comunque mi sembra più consapevole quest'anno. Si stanno mettendo a posto tanti dettagli e credo che la strada sia quella giusta. Questo famoso salto di qualità dovremmo verificarlo, ma mai ho avuto l'impressione, da quando c'è Italiano, di questa consapevolezza di squadra".