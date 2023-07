Giorgetti: “Italiano prenderebbe Nzola, Fiorentina non convinta da Castrovilli”

Infantino? "Non so come e dove giocherà Infantino, ma credo che per Castrovilli la Fiorentina non sia convinta che possa essere funzionale. Non so se per motivi fisici o per quanto riguarda il ruolo. Quando sta bene è un centrocampista raro, il ruolo in cui riesce peggio è da trequartista perché troppo vicino all'area. Con i suoi strappi, partendo da dietro può fare molto più male. Se la società non ci crede, farebbe invece bene a trovare una soluzione con uno scambio che possa interessare davvero, oppure cedendolo e facendo un'operazione finanziariamente importante".