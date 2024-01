Giorgetti: “Italiano ha migliorato tutti, ma con Brekalo e Ikoné non riesce”

A Rtv38 il giornalista Angelo Giorgetti ha commentato così il momento della squadra viola: "Sapevamo che in questa partita la Fiorentina poteva andare a sbattere sulla fisicità dell'Udinese, mi stupisce come Italiano non abbia scelto subito Arthur per amministrare di più il gioco. Avrei voluto vedere Parisi per far rifiatare Biraghi, mentre anche oggi abbiamo visto due prestazioni molto negative da parte dei due esterni. Spero che in questi giorni di mercato possa sbloccarsi qualche trattativa, ma per rifare 33 punti come nel girone d'andata serve che gli attaccanti vadano in gol. Stiamo comunque criticando la fase offensiva di una squadra che nel 2023 ha segnato 109 gol, ma a volte ho l'impressione che Italiano abbia la presunzione di voler continuare a migliorare giocatori come Brekalo e Ikoné che più di questo non possono fare. Oggi non avrei schierato il 4-2-3-1, ma probabilmente le scelte di oggi erano un modo per tenere tutti sulla corda".