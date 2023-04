Giorgetti: “Fiorentina, parlano i risultati. Un cambio di prospettiva netto”

Atalanta, esame di maturità ? Mi ha impressionato che sul 4-1 la Fiorentina attaccava "come se non ci fosse un domani". Lo si fa soltanto quando si ha una gran voglia di giocare a calcio, quando in campo ci si diverte. Non ricordo di aver visto un cambio di prospettiva così netto in una singola stagione. C'è stato in cambio di ritmo straordinario, è un elemento che sarà ricordato. La Fiorentina esprime un calcio gioioso, rispecchia l'idea di una squadra che si sente bene.

Italiano? Nel calcio parlano sempre i risultati, i meriti sono di tutti. Ha dato la dimostrazione di non essere integralista, tutt'altro. Ha saputo cambiare e calibrare le posizioni in campo. Poi ha trovato giocatori di nuovo in forma straordinaria, come Dodò. Ora che la Fiorentina va bene, c'è il concorso di tutti. Anche nei momenti difficili, si percepiva che Italiano fosse un grande motivatore. È un grande merito per un tecnico. Questa squadra non ha limiti e non se li pone. In Europa ha segnato 30 goal e anche in Serie A adesso segna. Neanche la Fiorentina li conosce. La cosa migliore per il club è la possibilità di convincere i giocator. Ha fortificato le basi, ritrovando la forza interna che a lungo le è mancata.