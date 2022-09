Giorgetti: “Commisso? Sensibile alle critiche. Dispiace ci stia male”

"Commisso è molto sensibile alle critiche. Firenze è il posto sbagliato per andare se non si vogliono critiche. C'è molta passione che porta a volte a giudizi che si fa fatica a digerire. Mi dispiace che il Presidente Commisso ci stia male. Perfino Ancelotti che ha vinto tutto con il Real è stato criticato. Commisso si è trovato in un ambiente dove non capisce molte sfumature"

"La Fiorentina dovrà fare molte rotazioni anche in vista di domenica. Ranieri-Quarta è una coppia inedita. Sul Riga non ho molto da dire dato che è un'incognita. Non credo ci sarà un cambio di modulo, ma credo che Italiano si stia ponendo il problema di possibili cambi anche per quanto riguarda la fase realizzativa. Potrebbe provare un doppio attaccante, quello che si sarebbe dovuto mettere anche contro l'Empoli. Jovic? Potrebbe giocare anche da seconda punta. La viola deve concretizzare di più, prendendo più fiducia in se stessa"