Giorgetti: “Amrabat diverso con il Marocco. Castrovilli? Solo tanti complimenti”

Il giornalista e firma de La NazioneAngelo Giorgetti è intervenuto durante il Pentasport per trattare alcuni temi caldi in casa Fiorentina. Di seguito le sue parole: "Queste partite amichevoli sono l'esempio per mettere da parte il fiato, perché a livello tecnico e tattico difficilmente riusciamo a vedere qualcosa di buono. C'è da dire che il portiere dell'Always Ready ha parato solo a Cabral, perché per il resto ha fatto una partita abbastanza particolare".