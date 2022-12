Cecchi: “Italiano con Amrabat ha fatto lo stesso di Prandelli con Vlahovic”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno della situazione legata a Cabral : "La Fiorentina fa bene a giocare queste amichevoli, ma non valutiamolo se non segna contro queste squadre. Sta vivendo un momento complicato e tutti lo abbiamo notato, non sarà mai un campione, ma penso che in una squadra che gioca in un modo diverso possa esserci anche un Cabral. Sono convinto che ancora abbia un potenziale inespresso".

Sulla crescita di Amrabat

"Amrabat è un giocatore mostruoso. Nelle quattro gare giocate al Mondiale non ne ha sbagliata una, è incredibile. A Firenze tornerà bene. È un signore che ha recuperato una quantità di palloni industriali in questa competizione. Il ruolo è lo stesso che sta svolgendo a Firenze, davanti alla difesa, solo che alla Fiorentina manca un uomo di qualità al suo fianco. Qui gli chiediamo qualcosa in più? Non sono convinto. Fa le stesse cose che fa a Firenze, solo con uno stile di gioco del Marocco diverso da quello della Fiorentina. Ha confermato la sua grande crescita. Facciamo un applauso a Italiano, perché è stato lui a metterlo in quel ruolo per la prima volta. Lo ha istruito e lo ha collocato nel posto giusto. Ha fatto con lui quello che Prandelli ha fatto con Vlahovic, lo ha sgrezzato".