Giorgetti: “Al 45′ ho visto un temporale su Italiano. Poi si è snaturato”

"Il salto di qualità ieri è stato quello della consapevolezza. A fine prime tempo ho visto un temporale sulla faccia di Italiano. In campo aperto il Bologna ti ha fatto male, e Italiano ha messo Kouamè come punte e ha cambiato la difesa. Abbassando la squadra, questa concretezza ieri mi è piaciuta. Ieri il Bologna si è lamentato di non aver vinto giocando bene, così come era successo alla Fiorentina nelle precedenti partite. Quando la squadra è con le spalle al muro è come se avesse delle energie nascoste. L'orgoglio del gruppo c'è. La Fiorentina su 20 gol ne ha segnati 11 con Bonaventura e Nico".