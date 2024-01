Giani su Franchi e PNRR: “Opportuno mettere tutto in campo. Incontro molto utile”

"Credo che sia stato un incontro molto utile, abbiamo messo in campo tutte le soluzioni che sono auspicate dalle istituzioni presenti, per quello che mi riguarda anche per il coordinamento degli interventi sul PNRR". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato dopo l'incontro in Prefettura tra Fiorentina, Empoli e istituzioni per il futuro del Franchi e dell'impianto che ospiterà la società viola nei prossimi due anni. "Ringrazio la prefetta per il ruolo di coordinamento - continua -, ci prendiamo qualche ora o giorno e poi cerchiamo di trovare una sintesi. Soluzioni? Oggi era opportuno mettere in campo tutto, mi sembra di poter dire, vedendo oggi, tutti insieme".