Giani: “Giusto che il Franchi rimanga un bene pubblico, ricordate il fallimento?”

“Sono contento del rasserenamento dei rapporti tra la Fiorentina e il Comune di Firenze. Poi, chiaramente, lo Stato ha un ruolo importante, visto che si parla di Pnrr. A fronte di questo positivo sviluppo della situazione, si potrebbe comunque parlare di concessione, non di passaggio di proprietà nel caso del Franchi. Se, ad esempio, la società sportiva dovesse diventare insolvente e fallire, come accaduto a fine gestione Cecchi Gori, lo stadio comunale fu l’unico elemento che ci permise di fondare la nuova società. E’ un bene importante, è giusto che sia pubblico. Certo, parlando di concessione, se la Fiorentina ci dovesse mettere dei soldi nel progetto di restyling, è giusto che si parli di una concessione alla società viola. Il diritto di superficie è un’altra cosa. Se, ad esempio, la società fallisse, anche lo stadio diventerebbe un bene che seguirebbe lo stesso iter fallimentare. Dobbiamo essere grati a Commisso e Barone per la serietà economica con cui stanno gestendo la Fiorentina, finche la gestione è loro mi sento di essere tranquillo. Ma non si sa mai. Quando si parla di periodi di 50 anni – 90 anni, tutto può accadere. Quindi, per questo, mi pare giusto si continui a parlare di concessione per lo stadio”.