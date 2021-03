Genoa, Masiello: “Con la Fiorentina scontro diretto da non sbagliare”

Il Genoa mette nel mirino la Fiorentina dopo l’importante vittoria di ieri sera a Parma. Il difensore del Grifone Andrea Masiello ha parlato ai microfoni di Genoa Channel citando il prossimo incontro con la Fiorentina di Prandelli:

Abbiamo 31 punti adesso e ci possiamo giocare un pezzo di salvezza con due o tre vittorie. Siamo un gruppo umile e intelligente. Quando vogliamo siamo una squadra forte. Per salvarci serve spirito di sacrificio. Sono contento per Scamacca, può darci una mano. Adesso stacchiamo un paio di giorni, poi ci sarà la sosta e la Fiorentina. Contro i viola sarà uno scontro diretto, non dobbiamo sbagliare perché sarà una partita importante. Ci sarà tempo però per preparare la partita. Adesso godiamoci questa vittoria