Cinque anni senza Coppe: il club deve ammettere ciò che non ha funzionato

La Fiorentina si avvia alla quinta stagione consecutiva senza le Coppe. La Repubblica scrive che questo non è mai accaduto, da quando esistono le grandi competizioni continentali, neanche nel periodo del fallimento. E non è scontato che l’anno prossimo sia per forza quello della risalita, anche se questo deve essere l’obiettivo: i tifosi sono sviliti, non pretendono trofei ma hanno in mente una storia e un ruolo nel calcio italiano. Il club deve abbassare la tensione ammettendo la triste realtà delle cose e facendo mea culpa su ciò che non ha funzionato. Non bisogna imitare la peggior politica, quella che continua ad addossare le responsabilità ai predecessori: sono passati quasi due anni, sebbene la rosa ereditata fosse tecnicamente impoverita. Domani serve vincere contro un Milan fiaccato, in un match importante, per sentire almeno una punta di quel sapore europeo ormai dimenticato.