Due per il Genoa, uno per la Fiorentina: gli elementi che salteranno per squalifica la prima giornata del prossimo campionato a Marassi

Il calendario della Serie A 2023-24 mette di fronte Genoa e Fiorentina, che affronteranno la prima giornata di campionato in ogni caso non a ranghi completi: tra le fila dei rossoblù allenati dall'ex attaccante viola Gilardino mancheranno per squalifica il terzino Sabelli e l'esperto centrocampista olandese Strootman, mentre Italiano dovrà fare a meno di Kouamé per lo stesso motivo. Le ultime scorie della stagione 2022-23...