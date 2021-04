Gasperini/2: “Vlahovic difficile da contenere, ma 3-2 ci sta stretto”

Nel post gara di Fiorentina-Atalanta ha parlato il tecnico nerazzurro Giampiero Gasperini, che ha commentato in conferenza stampa la vittoria del Franchi che tiene la Dea in piena corsa per la Champions: “Il secondo tempo ce lo siamo complicato da soli, ma siamo stati bravi e siamo ripartiti segnando e avendo altre occasioni nitide anche sul 3-2. Abbiamo creato tante palle gol limpide, Zapata poteva fare cinque reti e alla fine abbiamo meritato noi nonostante la gara sia rimasta in bilico. Pressione viste le vittorie delle altre? Certo, a Firenze non è scontato vincere e creare così tanto, la Fiorentina ha buoni giocatori e aver vinto è una grande risposta che ci dà slancio. Vlahovic? Ha confermato il bene che si dice su questo ragazzo, oggi è stato difficile da contenere”.

PAGELLE VN – Vlahovic e Dragowski contro tutti, tante insufficienze