Gamberini: “Vlahovic ha tutto per una big, ma rimanere può giovargli”

L'ex colonna della difesa viola ha parlato anche della sfida contro la Juve di domenica pomeriggio, pronosticando una gara estremamente aperta

"Mi aspetto una gara apertissima. Secondo me la Fiorentina è in netta crescita. Vlahovic è un giocatore con grandissimo potenziale. Io lo seguo da anni e ne ho sempre parlato bene. Ha tutto per poter far parte di una big. Non so se però può esserlo da protagonista: forse ancora una stagione di consolidamento potrebbe fargli bene. Superlega? Tifo per il calcio e ho sperato fino all'ultimo che fosse una bolla destinata a scoppiare. Bisogna però dire che ha contribuito a sollevare problematiche che non possono essere trascurate come nulla: sicuramente tutto ciò porterà alla revisione di qualcosa".