Tendi: “Contro la Juve vedremo una Fiorentina battagliera”. E su Commisso…

Il commento dell'ex difensore della Fiorentina: "Commisso è un presidente adatto a questa società, si vede che vuole fare bene alla Fiorentina"

L'ex difensore della Fiorentina Alessio Tendi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport in vista della gara tra i viola e la Juventus, in programma per domenica alle 15: "Contro la Juve questa Fiorentina deve tirare fuori la grinta necessaria per portare in porto il risultato. Sono sicuro che domenica ci sarà una squadra battagliera caricata nel modo giusto da Iachini. Sarà una partita dal fascino particolare. Senza il pubblico le partite sono diverse, ma ora le squadre si sono un po' più abituate secondo me. Commisso è un presidente adatto a questa società, si vede che vuole fare bene alla Fiorentina, che ha il desiderio di vincere, e questo fa piacere".