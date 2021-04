Sacchetti: “Ho tanta fiducia in Commisso, vuole fare cose importanti”

Anche l’ex mediano della Fiorentina Luigi Sacchetti ha detto la sua sulla gara in programma per domenica alle 15 contro la Juventus. “Fiorentina-Juventus? All’andata è stata una grande partita”, ha esordito Sacchetti,...

Anche l'ex mediano della Fiorentina Luigi Sacchetti ha detto la sua sulla gara in programma per domenica alle 15 contro la Juventus. "Fiorentina-Juventus? All'andata è stata una grande partita", ha esordito Sacchetti, "la vittoria è stata una bella soddisfazione per tutti, per la città, i tifosi e anche l'allenatore; la grinta della squadra fu quella giusta". Ha poi continuato: "Commisso e le sue origini calabresi come le mie? L'ho seguito poco, ma mi sembra gli sia rimasto molto del calabrese: è una persona che ha voglia di fare qualcosa di importante, basti pensare al Centro Sportivo, fra l'altro ho sentito di recente Antognoni che mi ha assicurato che si farà. Ho tanta fiducia in questa persona".