Galli: “Squadra prosciugata post Rapid. Christensen? Ecco cosa voglio vedere”

L'ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli ha commentato i temi di Inter-Fiorentina ai microfoni di Rtv38: "La partita di ieri ci deve insegnare molto, ma non è una partita che deve fare testo in generale. Giovedì sera questa squadra ha fatto una partita sopra le righe e non ha fatto in tempo a recuperare le energie nervose in tre giorni. Fin dai primissimi minuti si è capito che i giocatori fossero prosciugati dopo la gara con il Rapid, non hanno fatto in tempo a recuperare le batterie. Gol di Thuram? Biraghi non può restare dietro Thuram in quel modo, sembra quasi che non gli spetti la fase difensiva. Christensen? Lo voglio vedere dal vivo per valutarne la presenza in campo, voglio vedere se ha la spavalderia e la presunzione giusta del ruolo".