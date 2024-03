Galli: “Nico e Jack sono intoccabili. Biraghi e il posto alla Terracciano”

"Mi è piaciuto vedere i giocatori offensivi tutti assieme contro la Lazio. Si tratta di giocatori che portano qualità, bellezza e spettacolo. Sinceramente non ero convintissimo che Italiano ci facesse questa sorpresa. Belotti non lo puoi toccare, così come Nico. Tutto questo mi fa avere sensazioni positive. Parisi era arrivato a Firenze come il futuro del reparto. Credo che a Biraghi sia successo quello sta succedendo a Terracciano. Alla fine Italiano si fida sempre di loro. Faraoni è stato preso per l'assenza di Dodò. Kayode in questo momento deve giocare, anche per delle prospettive che solo gli addetti ai lavori sanno"