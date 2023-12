R. Galli: “Mercato di gennaio fondamentale, il quinto posto sta quasi stretto”

"La crescita di Italiano è un tema che condivido. Nella crescita della Fiorentina c'è soprattutto la voglia di migliorarsi da parte dell'allenatore. Il quinto posto di ora sta quasi stretto alla Fiorentina, i tanti punti persi per strada potevano compromettere il nostro cammino. Tutto sommato la stagione per adesso prosegue bene. Siamo tutt'ora in corsa per un posto in Champions, siamo comunque passati primi nel girone di Conference e ancora in corsa per la Coppa Italia."