Galli: “Mandragora perfetto a due. Sirigu? Non capisco questa sua scelta”

"Mandragora veniva da una stagione dove non aveva giocato molto e poi doveva inserirsi in una nuova idea di gioco. Magari si era partiti anche con un'idea tattica differente, ma andando avanti si è capito che lui al fianco di Amrabat sono perfetti".

Situazione portieri e arrivo di Sirigu

"Terracciano ha grandi meriti, nonostante tutti lo avessimo sempre identificato come un secondo. Con lui si è sempre stati troppo feroci, perché vedendolo come secondo si andava sempre a cercare di incolpare la società che non aveva preso un titolare. Invece lui con serietà e professionalità ha dimostrato di merita la fiducia di tutti. Sirigu? A Cremona si è fatto trovare pronto. Tra lui e Gollini ci ha guadagnato sicuramente il secondo, perché alla fine a Napoli staresti per vincere uno scudetto. Non so cosa glielo abbia fatto fare a Sirigu".