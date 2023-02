Galli: “Le Vecchie Glorie giocano allo stesso ritmo, qui non si arriva decimi”

"Non mi è sembrato un Bologna così straripante, avevano pure tante assenze importanti. La Fiorentina ha sbagliato tutta la partita. Se fossi andato al Galluzzo a vedere le Vecchie Glorie probabilmente avrei visto giocare alla stessa velocità. Nessuno in questa squadra ha cambio passo, solo Gonzalez a sprazzi. Noi si punta il dito su Jovic e Cabral, che non sono i migliori attaccanti del mondo, ma io sarei andato da Italiano e gli avrei detto 'Mettitelo te il 9 e vieni a giocare davanti'. Non ci sono movimenti, nulla. Questa Fiorentina non arriva nemmeno tra le prime dieci. Il gol di Jovic col Torino? Ha spinto furbamente Rodriguez, ha saltato 20 cm e ha colpito da fermo. Visto Osimhen con lo Spezia invece?".