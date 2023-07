Galli: “Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Castrovilli”

"La Fiorentina in questo mercato deve fare ancora tre acquisti importanti tra porta, difesa e attacco. Ipotizzando di avere i soldi della sola cessione di Amrabat non so su chi i viola potrebbero andare. Aspettare la fine di Agosto per fare l'affare migliore? Sono più i rischi dei vantaggi nel fare una cosa così, soprattutto perché quello è un periodo in cui si deve sapere come muoversi. Prossima stagione? Lasciando stare le coppe mi aspetto un campionato diverso e penso che se lo aspettino anche in società. Castrovilli? Le prossime settimane saranno decisive. La differenza tra le parti è ancora troppa per arrivare ad un accordo in tempi brevi. Ora la cosa più importante è capire se questo porterà a un addio a zero del giocatore o ad una cessione in questa sessione".