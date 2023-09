Galli: “L’alternanza tra i portieri è giusta. Arthur ha giocato troppo”

"Christensen è stato preso per cercare di inserirsi il prima possibile. Credo che l'alternanza sia giusta, Italiano ha scelto Terracciano per le partite internazionali. Il danese è un cantiere aperto, io gli ho visto fare delle cose buone, ma persano i gol subiti. Le gerarchie? Dipendono dal campo, Terracciano sono 3 anni che dovrebbe essere la riserva ma invece si conquista il posto. Mi apettavo un impiego maggiore di Parisi. forse Italiano non l'ha visto pronto per la Fiorentina e cerca di fargli studiare il suo gioco il più possibile. Arthur ha giocato troppo, a me piace e ha tente motivazioni. Ma la condizione fisica non poteva essere al top. Non a caso a san Siro dopo 45 minuti Italiano lo ha sostituito. Infantino è qui per avere dello spazio, lui sa che la Fiorentina ci punterà in futuro. Ha fatto delle cose discrete"