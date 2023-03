Galli: “La sosta arma a doppio taglio. Milenkovic? Perde nel collettivo”

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato ai microfoni di Lady Radio del rendimento dei viola e di alcuni singoli della rosa di Vincenzo Italiano: "Vincere ha sempre aiutato a vincere. Si sono giocate tante partite e viola potevano sfruttare l'inerzia. Io avrei preferito continuare a giocare e invece c'è la sosta. Sei sulle ali dell'entusiasmo, con vittorie meritate che arrivano una dietro l'altra. Questa pausa sarà da sfruttare al massimo in vista del finale di stagione in cui avrei da giocare gare decisive in cui ti giochi traguardi molto importanti".