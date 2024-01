Galli: “Kean in prestito da pazzi. Ngonge? Firenze può essere pericolosa”

L'ex viola quest'oggi era anche stato intervistato dal Corriere di Bologna in vista della gara di domani sera. Queste alcune delle sue battute:

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.