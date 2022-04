Galli: “Igor giocatore straordinario. Belotti? Sarebbe un buon innesto”

Il giornalista Riccardo Galli, ha parlato del finale di stagione della Fiorentina e della grande crescita di Igor

Redazione VN

Il giornalista Riccardo Galli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare di alcuni temi legati alla Fiorentina. Ha iniziato dicendo: "Mi sorprenderei di vedere la stessa formazione di Napoli sia domani che mercoledì contro la Juventus. Credo che Italiano qualche cambio lo faccia. La Fiorentina si sta costruendo un finale di stagione molto importante. Nessuno se lo aspettava ad inizio anno. Secondo me questa è la rosa giusta, perché non ci sono calciatori che rappresentano un peso".

Poi sulla crescita di Igor: "Sta facendo un lavoro straordinario. In questo momento si sta dimostrando di essere un grande giocatore. In un ruolo molto difficile si sta comportando da vero professionista, in questo momento ha un qualcosa in più".

Poi sulle voci legate a Belotti: "Se la Fiorentina fosse stata la squadra a muoversi a fari spenti per Belotti, non ci vedrei niente di male. Sarebbe un buon innesto per rafforzare la rosa di Italiano".