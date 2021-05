Galli bacchetta Commisso: “Ha creato attrito. L’ho visto in difficoltà”

L'ex portiere non condivide quanto fatto dal patron Viola

“Biraghi e le sue parole su Prandelli? Esorcizzato lo spettro della retrocessione, tutti si sentono liberi di esprimere valutazioni. La conferenza di venerdì mi ha fatto dispiacere, ci aspettavamo tutti che si iniziasse a parlare di qualche cosa di nuovo. Pensavo che Commisso si sarebbe preso le sue responsabilità. Invece ha creato divisioni ed attriti. Ho visto un uomo in grande difficoltà e questo mi dispiace. Non puoi venire in conferenza con un foglio davanti e rispondere solo in base a chi pone la domanda. Futuro? La società è sua e le scelte, chiaramente, le fa lui. Penso voglia inserire altri profili in dirigenza prima di restaurarla. Già al suo interno, però, ci sono due figure che potrebbero parlare di giocatori: Antognoni e Dainelli. Però mai ho sentito citarli nelle scelte di mercato, non so il perché. Gattuso? Possibilità al ribasso che resti a Napoli, però ci sono anche sirene europee su di lui."